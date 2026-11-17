Em apuração preliminar, a Funai localizou uma embarcação e um motor de popa de 15 HP, possivelmente relacionados ao desaparecido, em aldeia do povo Korubo, na Terra Indígena Vale do Javari.

O desaparecimento do agricultor José Nelson da Silva Costa, morador da Comunidade Cachoeira, em Atalaia do Norte, ocorrido na última sexta-feira (13/11), no Rio Itacoaí, levou o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) a adotar providências urgentes.





A pedido da Promotoria de Justiça local, a procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, solicitou apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio do Grupamento de Operações Aquáticas (GOA).

O caso motivou a instauração da Notícia de Fato nº 252.2026.000068, para acompanhar as providências das autoridades competentes.

Segundo o promotor de Justiça Miguel Ângelo da Silva Ribeiro, equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das Polícias Civil e Militar realizaram buscas no sábado (14/11), nas proximidades das comunidades São Gabriel e São Rafael, ao longo do Rio Itacoaí, mas não localizaram o agricultor.

“O objetivo é coordenar efetivos, embarcações, apoio logístico e segurança para as equipes de busca, aproveitando a estrutura de proteção existente na região e respeitando as atribuições de cada órgão e as orientações da Funai para atuação em território indígena”, afirmou o promotor.

A mobilização também busca proteger todos os envolvidos, especialmente os povos indígenas locais, prevenindo aproximações indevidas, conflitos e atribuições precipitadas de responsabilidade.

Fonte: MPAM