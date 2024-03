ForMusic recebe certificação de Excelência pelo quinto ano consecutivo

A ForMusic, agência de marketing e promoção focada em projetos musicais, conquistou o selo “Great Place To Work” pelo quinto ano consecutivo. A classificação, que é reconhecida mundialmente, atesta a competência da empresa e o interesse pelo bem-estar dos colaboradores. Para se tornar uma empresa certificada pelo GPTW, é necessário alcançar uma pontuação de 70 ou mais a partir de uma pesquisa online feita com os funcionários, levando em conta aspectos como qualidade, organização e confiança dentro da organização.





Daniel Dystyler e Nando Machado, amigos de longa data, uniram forças em 2011 com o objetivo inicial de estabelecer a maior plataforma dedicada ao hard rock e heavy metal no país. À medida que ganharam experiência no mercado, perceberam uma lacuna na oferta de serviços especializados de marketing no cenário musical. Desde 2016 no mercado, a ForMusic nasceu com o propósito de conectar empresas, marcas, artistas e bandas ao seu público-alvo através de projetos de música.

“É uma grande alegria para nós da ForMusic receber essa importante certificação internacional pelo quinto ano seguido. É o sinal de que estamos no caminho certo. Conseguimos criar um ambiente saudável para nossos colaboradores, somos uma empresa que leva muito a sério temas como diversidade e respeito, e isso impacta diretamente nos resultados que buscamos para os nossos clientes e parceiros.” Nando Machado, CEO da ForMusic

“O selo do GPTW representa o que vivemos no nosso dia a dia na ForMusic, uma empresa na qual a comunicação é sempre muito aberta e na qual os funcionários têm liberdade para se desenvolver e inovar todos os dias.” Manoela Seppe, coordenadora da área de Promoção.

“É uma honra trabalhar na ForMusic ao lado de tantas pessoas incríveis que me inspiram diariamente.” Pedro Tiepolo, coordenador dos Labels.

“Receber o selo GPTW pelo quinto ano seguido representa o crescimento da empresa como um todo. Frequentemente nós nos reunimos para discutir os pontos de melhoria para o bem estar de todos dentro da empresa. Não tenho dúvidas de que continuaremos crescendo e nos desenvolvendo mais ainda daqui pra frente!” Marcela Lorenzetti, coordenadora de Socials.

“Ter esse reconhecimento do mercado internacional é muito importante para a empresa. O Great Place To Work é um sinal da preocupação que a ForMusic tem com o ambiente de trabalho que vai além daquilo que é produzido no dia a dia.” Erica Roumieh, coordenadora de Conteúdo.

Além de reforçar o compromisso da empresa com a excelência no ambiente de trabalho, o selo do Great Place To Work representa um símbolo do constante empenho da ForMusic em proporcionar um ambiente inclusivo, colaborativo e estimulante para todos os seus talentosos colaboradores. A empresa expressa orgulho pelo que foi conquistado até o momento e demonstra entusiasmo em continuar aprimorando suas práticas e políticas internas para garantir que seja um local onde todos possam prosperar e se realizar profissionalmente. Agradecimentos são direcionados a todos que contribuíram para esta conquista e a expectativa é de enfrentar os desafios e celebrar os sucessos que o futuro reserva.