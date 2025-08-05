Fórum Amazonas +Municípios 2025 inicia nesta terça-feira

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

Hoje (5) e amanhã (6), Manaus sedia o Fórum Amazonas +Municípios 2025. Promovido pela Associação Amazonense de Municípios (AAM), o evento é voltado para gestores públicos, autoridades federais e estaduais, técnicos municipais e instituições parceiras.


Com mais de 30 painéis temáticos, o Fórum traz uma programação ampla com foco na qualificação da gestão pública municipal, abrangendo áreas como habitação, saúde, educação, cultura, meio ambiente, defesa civil, turismo, orçamento, comunicação, regularização fundiária, finanças e tecnologia.

Durante os dois dias, o evento contará com capacitações simultâneas com participação de especialistas e técnicos que abordarão temas como licitações e contratos administrativos, legislação de câmaras municipais, financiamento habitacional, ICMS Ecológico, emendas parlamentares, coleta seletiva, estatísticas do IBGE, estratégias digitais para mandatos, entre outros.

O Fórum será encerrado na quarta-feira (6), às 17h30, com uma apresentação cultural, celebrando o protagonismo dos municípios e o fortalecimento das redes de cooperação. O evento é realizado no Sesi – Clube do Trabalhador, zona Leste da capital.

Artigo anteriorAtividades de mineradora por extração ilegal de diamantes são suspensas
Próximo artigoPrefeitura de Parintins elabora Plano de Aplicação de Recursos da Lei Aldir Blanc

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui