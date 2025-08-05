Fórum Amazonas +Municípios 2025 inicia nesta terça-feira

Hoje (5) e amanhã (6), Manaus sedia o Fórum Amazonas +Municípios 2025. Promovido pela Associação Amazonense de Municípios (AAM), o evento é voltado para gestores públicos, autoridades federais e estaduais, técnicos municipais e instituições parceiras.





Com mais de 30 painéis temáticos, o Fórum traz uma programação ampla com foco na qualificação da gestão pública municipal, abrangendo áreas como habitação, saúde, educação, cultura, meio ambiente, defesa civil, turismo, orçamento, comunicação, regularização fundiária, finanças e tecnologia.

Durante os dois dias, o evento contará com capacitações simultâneas com participação de especialistas e técnicos que abordarão temas como licitações e contratos administrativos, legislação de câmaras municipais, financiamento habitacional, ICMS Ecológico, emendas parlamentares, coleta seletiva, estatísticas do IBGE, estratégias digitais para mandatos, entre outros.

O Fórum será encerrado na quarta-feira (6), às 17h30, com uma apresentação cultural, celebrando o protagonismo dos municípios e o fortalecimento das redes de cooperação. O evento é realizado no Sesi – Clube do Trabalhador, zona Leste da capital.