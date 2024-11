Fotógrafa amazonense é premiada em concurso internacional de Fotografia de Parto

A fotógrafa amazonense, Anne Lucy Silva Barbosa, foi premiada na categoria Silver Award, no concurso internacional de Fotografia de Parto, Birth Photography of the Year 2024. Durante a cerimônia online realizada no domingo, 17 de novembro, ela foi a única brasileira a figurar entre os 20 melhores do mundo, escolhidos dentre mais de 400 participantes. Com cinco fotos premiadas — duas inéditas e três já reconhecidas anteriormente — Anne reflete sobre o reconhecimento e o impacto de sua trajetória.





Além de ser um marco pessoal, o prêmio também é um reconhecimento da fotografia de parto no Brasil. “Estar entre as 20 melhores é o resultado de muito trabalho, dedicação e amor. Estou muito feliz por continuar entre as melhores fotógrafas de parto após sete anos de profissão. Também é um orgulho representar o Brasil e, especialmente, a região Norte, que merece mais visibilidade”, disse Anne, orgulhosa de levar o talento da fotografia de parto da região Norte ao cenário internacional.

Com sete anos de carreira, Anne já recebeu diversos prêmios internacionais, e é considerada um dos principais nomes da Fotografia de Parto no Amazonas e no Brasil. Para ela, esse destaque reflete a dedicação por capturar a essência de cada parto com um olhar sensível e técnico.

Critérios de avaliação

Em entrevista, Anne compartilhou a emoção ao receber o Silver Award e falou sobre os critérios do concurso. “Esse é um dos maiores concursos de fotografia de parto do mundo, com jurados renomados. Os critérios envolvem qualidade técnica, inovação e originalidade. Cada foto foi avaliada por vários jurados, e a pontuação final foi a soma das avaliações”, explicou.

Anne submeteu cinco fotos, sendo duas inéditas e outras três já premiadas em outros concursos. Sobre as fotos inéditas ela detalha como foi registrar esses momentos. “A foto do expulsivo do parto normal mostra o momento em que a bolsa estoura junto com o bebê saindo, e a da cesárea captura o primeiro chorinho do bebê logo após sair da barriga da mãe”, conta.

Reconhecimento

Membro da Associação Internacional de Fotógrafos de Parto Profissionais (IAPBP), ela destacou ainda a universalidade das imagens e a emoção que elas transmitem: “O que mais me atrai nesses concursos internacionais é que as imagens falam por si, independentemente do idioma. É a emoção dos nascimentos que faz com que essas fotos sejam vistas e compartilhadas ao redor do mundo.”

Com a premiação, Anne Lucy reforça a importância da fotografia de parto e reafirma o impacto da profissão para muitas famílias. “Esse reconhecimento não só reforça a importância dos registros fotográficos para as famílias, mas também tem contribuído para o crescimento de novos profissionais que se dedicam a esse nicho desafiador dos demais na fotografia, mas ao mesmo tempo é apaixonante.”, concluiu.

“E como sempre, o agradecimento principal é para as famílias que se identificam com meu olhar e me escolhem para eternizar tanta emoção. Obrigada por me permitirem compartilhar com o mundo a beleza e singularidade desse momento”, finaliza a fotógrafa.

Quem é Anne

Anne Lucy é uma fotógrafa amazonense especializada em registrar partos e momentos familiares. Desde 2017, quando se apaixonou pela fotografia de parto após o nascimento de seu filho, Benjamin Gael, ela tem se destacado nesse nicho. Com sete anos de carreira, Anne já conquistou prêmios internacionais, incluindo dois pela Associação Internacional de Fotógrafos de Partos Profissionais (IAPBP), além de menções honrosas em outras importantes entidades de fotografia de parto.