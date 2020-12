Fronteiras com a Colômbia ficarão fechadas a partir de hoje

A partir desta terça-feira (1º), as fronteiras com a Colômbia estarão fechadas. A medida é válida até 16 de janeiro de 2021 e acontece por conta do aumento dos casos de covid-19.

As fronteiras fechadas são as com Panamá, Equador, Venezuela, Peru e Brasil. A Colômbia já proibiu a entrada de turistas e visitantes em todo o território para tentar diminuir o número de diagnósticos da doença.

De acordo com o governo colombiano, só será permitida a entrada de mercadorias e emergências hospitalares e humanitárias. O país já registrou mais de 1,3 milhão de casos de covid-19. O número de mortes já ultrapassou 36 mil.