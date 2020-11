Funcionários terceirizados do Detran-AM são flagrados em aglomeração

MANAUS – Funcionários terceirizados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) foram flagrados sem máscara e promovendo aglomeração, na madrugada deste sábado (28), durante uma festa em um posto de gasolina em Manaus.

A denúncia anônima foi feita por frequentadores de um restaurante que fica ao lado do posto, na Avenida Mário Ypiranga, na zona Centro-Sul de Manaus. No vídeo, os funcionários uniformizados e sem máscara estavam aglomerados, com bebidas e som alto.

O vídeo mostra os seis trabalhadores em clima de festa. A funcionária do posto disse que os servidores estariam participando de uma fiscalização para coibir aglomerações.

O governo do Amazonas considerou a postura dos funcionários terceirizados inadequada, porque o próprio estado tem coibido esse tipo de aglomeração para evitar novas infecções pela Covid-19. Foram quase mil novos casos só na sexta-feira (27). Por isso, os funcionários receberão medidas administrativas cabíveis.

Veja a nota do Detran-AM na íntegra:

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que não compactua com esse tipo de comportamento e promove constantemente cursos de atualização e aperfeiçoamento funcional de todos os seus colaboradores.

As pessoas que aparecem nas imagens já foram identificadas e pertencem ao quadro de colaboradores terceirizados, atuando em funções administrativas e de apoio logístico, não sendo, portanto, servidores efetivos da Instituição.

Todos os servidores públicos possuem um código de ética e conduta que precisa ser respeitado, isso também se aplica àqueles que, de maneira direta ou indireta, prestam serviços às instituições públicas, ainda que em sede de terceirização, não lhes sendo permitido o desvio ou inobservância aos valores éticos e morais inerentes a toda e qualquer profissão.

O Detran-AM informa, ainda, que essa atitude não reflete a conduta e o comprometimento dos demais servidores da Casa e reforça que os colaboradores envolvidos sofrerão as medidas administrativas cabíveis ao caso.

