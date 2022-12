Fundação Amazônia Sustentável é eleita melhor ONG do Amazonas em 2022

Mais uma vez, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) foi eleita a melhor organização não governamental (ONG) do estado do Amazonas. A honra foi concedida pelo prêmio nacional Melhores ONGs, que reconhece as boas práticas em governança, transparência e captação de recursos de instituições brasileiras do terceiro setor.

É a quarta vez que a FAS é apontada como umas das 100 melhores ONGs do Brasil pela premiação. Em 2021, a instituição foi eleita a melhor ONG do país.

A FAS atende, anualmente, mais de 41 mil pessoas em 647 comunidades no Amazonas por meio da promoção de atividades a favor do desenvolvimento sustentável, da conservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais da floresta.

Entre 2020 e 2022, a instituição beneficiou mais de 650 mil pessoas em mais de 7,5 mil territórios em quatro estados da Amazônia Legal.

O anúncio do prêmio aconteceu durante cerimônia presencial no dia 25 de novembro, no Unibes Cultural, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube do canal Futura. A gerente de Relacionamento, Parcerias e Captação do Programa de Desenvolvimento Institucional da FAS, Valéria Lapa, subiu ao palco para receber o troféu em nome da fundação.

“Foi com enorme satisfação que nós, toda a equipe e ecossistema da FAS, recebemos essa notícia. Já recebemos outras premiações, como a de melhor ONG do Brasil, pela mesma instituição no ano passado, e mais uma vez ganhamos um reconhecimento que reforça nosso propósito e responsabilidade de contribuir para um estado mais justo e sustentável”, comenta Virgilio Viana, superintendente geral da FAS.

Sobre o prêmio

O Prêmio Melhores ONGs é realizado pelo Instituto O Mundo que Queremos, Instituto Doar e Ambev VOA, com apoio de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Fundação Toyota do Brasil e do Instituto Humanize. Desde 2017, o Prêmio Melhores ONGs reconhece o trabalho fundamental prestado pelas instituições não-governamentais no Brasil e também funciona como um farol para orientar doações. Além disso, incentiva boas práticas, contribuindo também para a melhoria na gestão de todas as participantes, incluindo as que não são premiadas, que também recebem um feedback detalhado da avaliação.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.