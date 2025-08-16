Furacão Erin avança no Caribe com risco para ilhas e costa americana

O furacão Erin atingiu rapidamente a categoria 5, a máxima na escala, com ventos de até 255 km/h, estando a cerca de 170 km da costa de Anguilla, no Caribe. É a primeira tempestade da temporada 2025 no Atlântico a alcançar esse status, numa temporada prevista como “excepcionalmente ativa”. Há alertas de inundações, deslizamentos e tempestades para várias ilhas do Caribe, embora não se espere que Erin atinja terra diretamente.





Erin deve crescer em tamanho e provocar mar agitado em ilhas como Porto Rico e Turks e Caicos, e seguirá uma curva para o nordeste, passando entre os EUA e as Bermudas. Áreas costeiras americanas, como Long Island e Cape Cod, podem enfrentar condições severas. A temporada pode ter entre 6 a 10 furacões, com 3 a 5 deles em categorias elevadas.

Em prevenção, portos em Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas foram fechados, e as Bahamas prepararam abrigos públicos, reforçando a importância de acompanhar a trajetória da tempestade devido à sua volatilidade.

Fonte: g1/Mundo