Furacão Melissa atinge categoria 5 e ameaça países do Caribe

Por
Redação 5
-
Foto: RAMMB/CIRA/AFP

Países do Caribe estão em alerta com o furacão Melissa, que atingiu a categoria 5 nesta segunda-feira, com ventos de 260 km/h, ao se aproximar da Jamaica. Pelo menos quatro pessoas morreram em três países devido a fenômenos relacionados à tempestade, 13ª da temporada de furacões do Atlântico.


Meteorologistas alertam para ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações que devem piorar na Jamaica, Haiti e República Dominicana, com até um metro de chuva previsto. O furacão se desloca lentamente, prolongando os impactos. Autoridades jamaicanas abriram abrigos, ordenaram evacuações e fecharam aeroportos e portos.

Melissa pode se tornar o pior furacão na história da Jamaica, superando o furacão Gilbert (1988), que causou 45 mortes e deixou 500 mil pessoas desabrigadas. Nos últimos anos, furacões de categoria 4 como Beryl (2024), Dean (2007) e Ivan (2004) causaram grandes danos financeiros e mortes.

Haiti, República Dominicana, Cuba e Bahamas também se preparam para chuvas e ventos intensos, evacuações e danos a infraestruturas. Até agora, três mortes foram confirmadas no Haiti e uma na República Dominicana. Organizações internacionais, como o PMA, estão fornecendo assistência emergencial a milhares de famílias.

Após a Jamaica, Melissa deve seguir para o leste de Cuba, Bahamas, Haiti e República Dominicana, mantendo risco elevado de destruição.

Fonte: o globo

Artigo anteriorBanhistas são atacados por piranhas em balneário de Manacapuru
Próximo artigoÚltimo dia para inscrições de amadores na Copa Cidade Manaus de Tênis de Mesa

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui