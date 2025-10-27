Furacão Melissa atinge categoria 5 e ameaça países do Caribe

Países do Caribe estão em alerta com o furacão Melissa, que atingiu a categoria 5 nesta segunda-feira, com ventos de 260 km/h, ao se aproximar da Jamaica. Pelo menos quatro pessoas morreram em três países devido a fenômenos relacionados à tempestade, 13ª da temporada de furacões do Atlântico.
Meteorologistas alertam para ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações que devem piorar na Jamaica, Haiti e República Dominicana, com até um metro de chuva previsto. O furacão se desloca lentamente, prolongando os impactos. Autoridades jamaicanas abriram abrigos, ordenaram evacuações e fecharam aeroportos e portos.
Melissa pode se tornar o pior furacão na história da Jamaica, superando o furacão Gilbert (1988), que causou 45 mortes e deixou 500 mil pessoas desabrigadas. Nos últimos anos, furacões de categoria 4 como Beryl (2024), Dean (2007) e Ivan (2004) causaram grandes danos financeiros e mortes.
Haiti, República Dominicana, Cuba e Bahamas também se preparam para chuvas e ventos intensos, evacuações e danos a infraestruturas. Até agora, três mortes foram confirmadas no Haiti e uma na República Dominicana. Organizações internacionais, como o PMA, estão fornecendo assistência emergencial a milhares de famílias.
Após a Jamaica, Melissa deve seguir para o leste de Cuba, Bahamas, Haiti e República Dominicana, mantendo risco elevado de destruição.
