FVS-AM alerta sobre cuidados com a saúde do trabalhador

O Dia Internacional do Trabalhador, celebrado neste sábado (1º), é uma oportunidade de valorizar os trabalhadores, além de conscientizá-los sobre sua saúde. Em alusão a essa data, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) alerta sobre problemas de saúde que podem ser ocasionados no ambiente profissional.

O ambiente de trabalho deve ser acolhedor e devidamente alinhado às leis trabalhistas, porém existem situações e condições que podem causar adoecimentos físicos e mentais ao funcionário.

Lesões por Esforços Repetitivos (LER), Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), problemas de coluna, depressão e ansiedade são algumas doenças que podem ser adquiridas em más condições de trabalho.

O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, destaca que a data é um momento para refletir sobre o ambiente profissional. “Os trabalhadores devem desenvolver suas atividades com condições adequadas para realizar, da melhor forma possível, suas atribuições. Devem ter o trabalho valorizado, para que estejam sempre com disposição e saudáveis mental e fisicamente”, enfatiza Cristiano.

É importante que a instituição ofereça um ambiente seguro para o trabalho, com equipamentos adequados, para não ocasionar acidentes; faça acompanhamento médico dos trabalhadores, por meio de consultas e exames; e intervenha caso o colaborador desenvolva sintomas de doenças, para não gerar um agravamento, que possa causar afastamento do trabalho ou óbito do trabalhador.