FVS-AM auxiliam municípios nas ações de controle da dengue

As equipes do Programa Estadual de Combate às Arboviroses, coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), estão realizando visitas aos municípios para suporte nas ações de controle da dengue no estado.

Conforme dados da instituição, o Amazonas registra 7.832 casos notificados da doença de janeiro até 15 de maio, um aumento de 38,62% em comparação com o mesmo período de 2020, com 5.650 casos. O acréscimo, aponta a FVS, pode estar relacionado às cheias dos rios, tendo em vista a estação chuvosa, típica do inverno amazônico, período de maior transmissibilidade da doença.

Até esta sexta-feira (21/05), já foram visitados pela Programa Estadual de Combate às Arboviroses os municípios de Lábrea, Itacoatiara, Tefé e Maués. Para a próxima semana, estão previstas visitas técnicas em Tabatinga, Eirunepé e São Paulo de Olivença.

As equipes técnicas realizam monitoramento dos índices de infestação do mosquito nas cidades e acompanham o desempenho de atividades que objetivam o impacto na redução dos casos de dengue.

O chefe do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) da FVS-AM, Elder Figueira, ressalta que os municípios devem reforçar os cuidados preventivos à dengue, principalmente porque o período chuvoso é o de maior risco de multiplicação dos mosquitos.

Registros – Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde apontam que o aumento no número de casos foi identificado principalmente na capital do estado, Manaus. Foram registrados 976 casos de dengue na cidade de janeiro a 15 de maio de 2020. Já no mesmo período de 2021, o número saltou para 3.057, representando um aumento de 213%.

Já o interior do estado teve pouca oscilação percentual. Foram registrados 4.674 casos de dengue de janeiro a 15 de maio de 2020 contra 4.775 no mesmo período deste ano. O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, reforça que as equipes técnicas da FVS-AM estão realizando o acompanhamento junto aos municípios do interior do estado para dar suporte às ações de combate e controle do Aedes aegypti.

Conforme dados gerenciados pela FVS-AM, foram registrados de janeiro a 15 de maio de 2021, 63 casos notificados de chikungunya e 58 casos notificados de zika no Amazonas. Não há registro de notificação por febre amarela no estado.