FVS-AM recomenda volta gradual das aulas presenciais em Manaus

Com a estabilização do cenário epidemiológico da Covid-19 no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) recomendou a volta gradual às aulas presenciais, durante reunião realizada nesta quarta-feira, 26/5, com a Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa) e Visa Manaus.

O secretário de Educação, Pauderney Avelino, destacou que a Semed tem trabalhado para a realização de um retorno seguro, em formato híbrido, seguindo todas as recomendações de saúde, para evitar a proliferação do vírus e garantir a educação e alimentação de qualidade para os mais de 250 mil alunos da rede pública municipal.

Os órgãos envolvidos no retorno híbrido também vão promover testagem em massa, após 15 dias do início das aulas.

A diretora-técnica da FVS-AM, Tatiana Amorim, ressaltou que a fundação é favorável ao retorno das aulas nas escolas e garantiu o monitoramento dos alunos e profissionais de educação. Segundo ela, a média de novos casos de infectados é de 600 por dia, e o número de internações tem oscilado, com expectativa de diminuição.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, destacou que todos os trabalhadores de educação devem procurar os postos de vacinação, para receberem o imunizante e assim estarem seguros.

“A vacina contra a Covid-19 é a principal arma contra esse vírus, e nós vimos o esforço pessoal do prefeito David Almeida em priorizar a classe dos trabalhadores de educação, para que haja um retorno seguro das aulas presenciais”, destacou.

Segundo o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, o órgão vai atuar em parceria com a Semed e Semsa, para garantir a segurança nas escolas municipais.

“A Visa Manaus cumpre seu papel nessa parceria. A nossa equipe tem um diagnóstico prévio positivo e nessa gestão isso tem avançado no decorrer do ano”, pontuou.