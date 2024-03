Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame de doping

Gabigol está atualmente suspenso do futebol por dois anos devido a uma polêmica sobre a renovação de contrato com o Flamengo, de acordo com informações do “ge”. Ele foi considerado culpado em um julgamento relacionado a uma tentativa de fraude em um exame de doping.





A decisão de punição foi apertada, com cinco votos a favor da sanção e quatro contra, conforme determinado pela Justiça Desportiva Antidopagem. No entanto, a defesa de Gabigol ainda pode recorrer da decisão, embora seja comum que esses processos levem meses para serem concluídos.

O jogador foi acusado de violar o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que trata de “fraude ou tentativa de fraude em qualquer parte do processo de controle”. As penas para essa infração variam de dois a quatro anos de suspensão.

O julgamento teve início na quarta-feira passada (20) e foi encerrado de forma remota nesta segunda-feira (25). Além do jogador, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral do Flamengo, participou da sessão para defender o jogador.

