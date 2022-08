Galerias populares e Shopping Phelippe Daou realizam sorteio da campanha Dia dos Pais

As Galerias Populares Espírito Santo e Remédios, no Centro da cidade, e o Shopping Phelippe Daou, na zona Norte, realizaram nesta sexta-feira, 26/8, os sorteios da campanha do “Dia dos Pais”. A ação contou o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

“É uma determinação do prefeito David Almeida promover o fluxo de pessoas nas galerias populares e no shopping Phelippe Daou, gerando renda e garantindo emprego para os permissionários dos três espaços. Por isso, a Semacc não tem medido esforços para a realização dessas campanhas em datas especiais, que fomentam o comércio local e atraem o público”, explicou o diretor do Departamento de Comércio Informal (Decin) da Semacc, Roberto Lima.

A campanha, que iniciou no dia 27/7, sorteou mais de 70 prêmios, entre eles, Smart tv’s, Smartphones, Bicicletas, Cestas Básicas e Passeios Turísticos. O autônomo Orlando Miranda foi um dos ganhadores. Ele fez compras na galeria Espírito Santo e fez questão de acompanhar o sorteio de perto. Orlando levou para casa uma cesta básica, que segundo ele, chegou em boa hora.

“Eu fui um dos sorteados da cesta, né, estou muito feliz porque vai ajudar muito nas despesas da casa e eu quero agradecer a todos aqui por esse evento do dia dos pais e parabenizar a prefeitura pela ação junto aos lojistas da galeria”, enfatizou Orlando.

Cerca de 1.400 permissionários foram beneficiados com a campanha nos três centros de compras. Segundo a permissionária do Shopping Phelippe Daou, Raquely Rocha, o incremento nas vendas foi de aproximadamente 10%. “O fluxo de clientes aumentou, nosso faturamento também, graças a realização da promoção. Nós só temos a agradecer à Prefeitura de Manaus, por meio da Semacc, pelo apoio que tem dado aos lojistas”, comemorou.

Os ganhadores serão contatados pelos administradores dos espaços para que possam, munidos de documento oficial de identificação, retirar os seus prêmios.