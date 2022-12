Galvão critica Tite por ir direto para vestiário após eliminação

Após a derrota do Brasil nos pênaltis para a Croácia, Tite deixou o campo e foi direto para o vestiário. Galvão Bueno criticou fortemente a atitude do treinador da seleção brasileira. Para o narrador, o técnico deveria ter ficado em campo junto do time para ajudar a consolar os jogadores que desabaram no choro depois da eliminação na Copa do Mundo 2022.

— Eu sempre elogio as atitudes do Tite. Mas essa é de ir para o vestiário e deixar os jogadores em campo não está correto. São todos um time! — corneta Galvão.

O Brasil foi novamente eliminado no confronto direto com uma seleção europeia. O mesmo aconteceu em 2006 para a França, 2010 para a Holanda, 2014 para a Alemanha, 2018 para a Bélgica e agora 2022 para a Croácia. Galvão relembrou da “maldição” e disse que a “história se repetiu”.

Despedida de Galvão da Seleção

No fim da transmissão, Galvão Bueno se despediu da seleção brasileira. O narrador fez a última transmissão do Brasil em Copas do Mundo da carreira. Ele foi a voz marcante do tetracampeonato mundial em 1994 e do penta em 2002.

g1