Ganhadora do prêmio de R$ de 20 mil não aparece

O Núcleo de Educação Fiscal (NEF), setor da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM) responsável pela coordenação da Campanha do Governo do Amazonas ‘Nota Fiscal Amazonense (NFA)’ tenta localizar a ganhadora do prêmio principal referente ao sorteio mensal de março. Desde a data do sorteio, que ocorreu em 14 de abril, a equipe do NEF procura por ARIADNA DA SILVA RIBEIRO, que ganhou R$ 20 mil.

A falta de atualização dos dados no site da campanha, nfamazonense.sefaz.am.gov.br, é um grande empecilho para que a Sefaz promova o crédito na conta da vencedora. “Quem já participa da campanha deve lembrar que é preciso manter sempre os dados cadastrais atualizados, desde o número do celular até os dados bancários, para que, caso venha a ser um dos sorteados, não haja complicações na hora de receber seu prêmio”, explicou o coordenador da NFA, auditor fiscal Augusto Bernardo Cecílio.

A vencedora tem o prazo de 90 dias, a contar da data do sorteio, para fazer a devida correção e informar à Sefaz/AM. Caso contrário, perderá o direito de receber o valor. Mensalmente, a Sefaz/AM, sorteia sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. As entidades sociais, que participam da NFA, concorrem a sete de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.