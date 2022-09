Garimpo ilegal tem lucro acima de R$ 44 bilhões na Amazônia

Somente entre janeiro do ano passado e junho deste ano, o garimpo ilegal causou um lucro de R$ 44,6 bilhões. A informação é baseada em estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O custo, de acordo com o estudo, é de R$ 39 bilhões em prejuízos. Já os impostos arrecadados pelo governo com a mineração do ouro representam menos de 2% do valor dos prejuízos.

A alta valorização do ouro no mercado internacional alimentou o crescimento da mineração ilegal no Brasil, em grande parte na Amazônia, de acordo com o levantamento divulgado na última terça-feira (6).

A mineração de ouro no Brasil, 14º maior produtor mundial do metal no ano passado, disparou desde que a pandemia de covid-19 levou os preços internacionais a níveis recordes.

Das 112 toneladas de ouro produzidas no Brasil em 2021, pelo menos 7% eram de origem ilegal e 25% de origem potencialmente ilegal, segundo a UFMG.

Garimpeiros ligados ao crime organizado são acusados de inúmeros abusos em comunidades indígenas, incluindo envenenamento de rios com o mercúrio usado para separar ouro de sedimentos e, às vezes, ataques mortais a moradores. O estudo indica que 98% da mineração ilegal de ouro no Brasil está concentrada em três municípios do norte do Pará, afetando principalmente terras indígenas dos povos Kayapó e Munduruku.