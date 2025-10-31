Gato preto e Halloween: como a superstição virou tradição

A figura do gato preto se tornou inseparável do Halloween e das histórias de mistério, mas essa fama tem raízes antigas. Na Idade Média, em meio ao medo do desconhecido e à caça às bruxas, surgiram crenças de que gatos pretos eram bruxas disfarçadas ou mensageiros do diabo. Por isso, muitos foram perseguidos e até sacrificados. Com a chegada dessas superstições à América, o gato preto passou a integrar o imaginário do Halloween como símbolo de magia, mistério e azar.





Mas essa visão não é universal. Em países como Reino Unido, Irlanda, Escócia e Japão, o gato preto é considerado sinal de sorte, proteção e prosperidade — e no Egito antigo, era ligado à deusa Bastet, símbolo de fertilidade e alegria. A cor preta desses felinos, porém, não tem nada a ver com magia: ela é resultado de um gene que produz melanina e ainda pode oferecer resistência a doenças.

Ao longo dos séculos, o gato preto ganhou espaço também na cultura pop, aparecendo em obras de Edgar Allan Poe, séries como Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira e filmes de Tim Burton, além de se tornar símbolo de mistério no universo gótico e rock. Mesmo assim, muitos ainda enfrentam preconceito e são menos adotados em abrigos — motivo pelo qual campanhas internacionais buscam valorizar esses animais.

Hoje, no Halloween, o gato preto não representa o bem nem o mal, mas o encanto do desconhecido e do sobrenatural. Elegantes, independentes e cheios de personalidade, eles seguem cativando admiradores — e mostrando que, no fundo, o maior mistério não é eles, e sim as superstições humanas.

Fonte: G1