General acusa Bolsonaro de enganar a população

O general Santos Cruz, ex-ministro de Jair Bolsonaro, rebateu a declaração do presidente de que “quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas Forças Armadas”.

Ao UOL, Santos Cruz afirmou que Bolsonaro procura novamente forçar a politização indevida dos militares.

“Isso é mais uma tentativa de enganar a população e arrastar as Forças Armadas para o centro de discussões políticas”, disse.

“Só posso dizer que isso é covardia com a população e com as Forças Armadas, que trabalham e se dedicam às suas atividades, à defesa do Brasil e em auxílio à população em todos os momentos de necessidade, sempre dentro da lei”, afirmou o general.

Fonte: Carta Capital