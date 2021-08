General Braga Netto foi convocado a dar explicações sobre ‘ameaças às eleições’

A convocação de Braga Netto foi feita em requerimento do deputado Rogério Correia (PT-MG). O general deve comparecer no colegiado no próximo dia (17).

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou nesta terça-feira (3) a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para prestar esclarecimentos sobre as supostas ameaças às eleições de 2022 caso o voto impresso não seja aprovado pelo Congresso.

A convocação de Braga Netto foi feita em requerimento do deputado Rogério Correia (PT-MG). Segundo a Folha de S. Paulo, o general deve comparecer no colegiado no próximo dia 17.

O objetivo é que Braga Netto esclareça “as supostas afirmações feitas a interlocutores, conforme publicação do jornal O Estado de S. Paulo, edição do dia 22 de julho de 2021, condicionando a realização de eleições à adoção do voto impresso como forma de promoção de auditoria da referida eleição”.

Brasil – 247