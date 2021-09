General Mansur participa de cerimônia da troca de comando da Base Arpão, em Coari

Na manhã desta quarta-feira (1º/09), o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Mansur, participou da passagem de comando da 13ª edição da operação Base Fluvial Arpão, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Além da cerimônia, o general conheceu as instalações da Base e visitou o 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e a delegacia da Polícia Civil do município. Nesta quarta-feira inicia a 14ª edição da operação Base Arpão.

Acompanhado de autoridades municipais, como a prefeita em exercício, Dulce Menezes, e do secretário municipal de Segurança, William Mendonça, o general reforçou o compromisso com os cidadãos coarienses de manter a Base Arpão no município, aumentar o número de operações nas comunidades próximas e desenvolver operações na cidade, além de investir em ações sociais e preventivas.

Segundo o secretário de Segurança, o objetivo é aumentar o alcance do policiamento especializado desenvolvido pelos agentes da Base Arpão.

“Eu fiz questão de vir aqui para conhecer in loco o trabalho que é feito aqui na Base Arpão. Nós vimos a importância da Base Arpão aqui em Coari. Aqui é uma rota do narcotráfico, eles utilizam o rio Solimões para fazer o deslocamento dos entorpecentes. Temos que blindar, temos que fechar as fronteiras. Nós vamos manter aqui a Base Arpão e já temos uma segunda Base, que vamos colocar em outra calha de rio”, afirmou.