General Mansur visita unidades das polícias Civil e Militar em Novo Airão e Manacapuru

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, visitou, ontem sábado (06/11), delegacias da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) dos municípios de Novo Airão (a 196 quilômetros de Manaus) e Manacapuru (a 101 quilômetros de Manaus), além dos Batalhões da Polícia Militar (PMAM), e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) das duas cidades.

Há três meses à frente da SSP-AM, o general Mansur tem como objetivo, durante as visitas, ouvir pessoalmente demandas dos agentes da segurança pública e melhorar as condições de trabalho.

“A intenção é justamente verificar as necessidades de cada uma dessas instalações e o que precisam. Sabemos que precisam de muita coisa, já estamos trabalhando para melhorar as condições de trabalho do nosso pessoal. Quanto melhor as condições de trabalho, mais motivado estará o nosso agente da segurança pública e mais produtividade ele vai ter”, disse.

O secretário ressaltou que além de Novo Airão e Manacapuru, as visitas já foram feitas em cinco municípios do Amazonas, além da capital.

Em Novo Airão, o secretário de Segurança Pública foi recebido pelo prefeito da cidade, Frederico Júnior, na sede da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), junto ao delegado titular da unidade, Renato Simões. Em seguida, visitou o Pelotão do Corpo de Bombeiros e o 6° Grupamento de Polícia Militar (GPM).

“Já acertamos para a Polícia Militar de Novo Airão um incremento de 10 policiais que estão vindo para cá, além de duas viaturas 4×4. Isso vai dar mais reforço ao equipamento dos nossos policiais militares. Tudo isso visando melhorar o combate à criminalidade”, ressaltou o general.

Para a Polícia Civil de Novo Airão, foi destinada uma viatura do programa Amazonas Mais Seguro. Segundo o secretário, todas as demandas dos agentes foram ouvidas para que a SSP-AM possa atender as necessidades.

Em Manacapuru, o secretário visitou a Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi recebido pelo titular da unidade, delegado Rodrigo Torres, além do 9º Batalhão da Polícia Militar de Manacapuru (BPM) e o pelotão do Corpo de Bombeiros.

Visitas – Com o mesmo objetivo de alinhar melhorias de trabalho dos agentes da Segurança Pública, em Manaus, no mês passado, o general esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), 1º DIP, 6º DIP, 14º DIP, 19º DIP, 24º DIP, 12º DIP, 1ª Cicom, 6ª Cicom, 14ª Cicom, 19ª Cicom, 24ª Cicom e 12ª Cicom.