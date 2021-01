General ‘Pazuello volta a mentir’ agora sobre lançamento de aplicativo do MS

A mentira do general Eduardo Pazuello virou piada nas redes sociais, com internautas falando que hackers invadiram o Ministério da Saúde e o próprio ministro

Após muita pressão e a repercussão negativa, o Ministério da Saúde, nesta quinta-feira, 21, retirou do ar o aplicativo “TrateCOV”, que recomendava o “tratamento precoce” com remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 a pacientes com sintomas da doença.

Segundo a pasta, a plataforma foi ativada “indevidamente”. Por meio de nota, o ministério chefiado pelo general Eduardo Pazuello afirmou que “a plataforma TrateCOV foi lançada como um projeto-piloto e não estava funcionando oficialmente, apenas como um simulador.

No entanto, o sistema foi invadido e ativado indevidamente – o que provocou a retirada do ar, que será momentânea”.

Vídeo de Pazuello, porém, comprova o lançamento do aplicativo pelo Ministério da Saúde. A mentira do general virou piada nas redes sociais, com internautas falando que hackers invadiram a pasta e o próprio ministro.

O hacker invadiu o ministro e a secretária também, pelo vistopic.twitter.com/Yo63lKFyno — Daniel A. Dourado (@dadourado) January 21, 2021

Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como em brasil247.com/apoio