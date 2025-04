Geração Z deve se tornar a mais rica da história, apesar das dificuldades atuais, aponta estudo

Diante de uma crise imobiliária e de um custo de vida exorbitante, a geração Z está lutando para sobreviver. No entanto, um estudo do Bank of America revela um futuro paradoxal: graças a uma transferência maciça de riqueza entre gerações, esses jovens se tornarão o grupo mais rico da história, redefinindo a economia global.

O paradoxo da geração Z: entre a precariedade do presente e o futuro dourado





O quadro é frequentemente pintado em tons sombrios: A geração Z, os jovens nascidos entre 1997 e 2012, está navegando em águas econômicas tumultuadas. Lutando para ter acesso à casa própria, enfrentando aluguéis proibitivos e um custo de vida que parece ter disparado, seu futuro financeiro levanta muitas questões e preocupações. São muitas as histórias de jovens super qualificados que assumem empregos precários ou que lutam apenas para cobrir suas despesas. No entanto, uma importante análise prospectiva lança uma luz radicalmente diferente sobre seu destino econômico.

As dificuldades atuais da geração Z são muito reais e bem documentadas. Isso contrasta fortemente com as gerações anteriores, principalmente com os baby boomers, muitos dos quais conseguiram adquirir imóveis em condições muito mais favoráveis. Hoje, ter acesso a uma moradia decente ou até mesmo pagar o aluguel representa um grande desafio para uma grande parte desses jovens. Algumas análises, como as evocadas em vários estudos, sugerem que seria necessário muito mais do que o salário mínimo para simplesmente sobreviver no atual clima econômico, ilustrando a extensão da pressão financeira que pesa sobre seus ombros.

Diante dessa realidade, como é possível que essa mesma geração esteja a caminho de se tornar a mais rica da história? A resposta está em uma dinâmica econômica de alcance sem precedentes, destacada por um estudo do Bank of America, a segunda instituição bancária mais influente dos Estados Unidos. Longe de estar condenada à precariedade, a geração Z está à beira de uma transformação econômica espetacular.

Números estonteantes: a ascensão do poder econômico

As projeções financeiras do Bank of America são surpreendentes. Apesar de suas dificuldades atuais, os membros da geração Z em todo o mundo já conseguiram acumular uma riqueza coletiva de US$ 9.000 bilhões (ou US$ 9 trilhões na escala curta americana) somente nos últimos dois anos. Esse valor já considerável é apenas um prenúncio do boom que está por vir.

Até 2030, essa riqueza deverá saltar para US$ 36.000 bilhões. E a trajetória ascendente não para por aí: as previsões para 2040 preveem uma impressionante riqueza coletiva de US$ 74.000 bilhões. Esses números atestam a acumulação de capital em uma velocidade e escala raramente vistas.

Esse crescimento meteórico deve impulsionar a geração Z a se tornar o grupo mais rico e numeroso da história por volta de 2035. Eles representariam, então, cerca de 30% da população mundial na próxima década, tornando-se uma força demográfica e econômica a ser considerada. Embora a entrada gradual desses jovens no mercado de trabalho esteja contribuindo para essa dinâmica, com um crescimento significativo em suas rendas (estimado em +8% em fevereiro passado, de acordo com algumas análises), o verdadeiro catalisador dessa mudança está em outro lugar.

A “Grande Transferência de Riqueza”: um ponto de virada histórico

A principal força motriz por trás dessa opulência futura tem um nome: a “Grande Transferência de Riqueza”. Esse fenômeno refere-se à transferência maciça de riqueza das gerações mais velhas (principalmente os baby boomers e parte da Geração X) para as mais novas (Millennials e Geração Z).

Até 2045, estima-se que cerca de US$ 84.000 bilhões mudarão de mãos na forma de heranças. Embora uma parte significativa desse ganho inesperado vá para a geração do milênio e a geração X, uma parte significativa está destinada à geração Z. O estudo do Bank of America sugere que cerca de 38% da geração Z pode esperar receber uma parte dessa herança colossal. É essa injeção maciça de capital que explica na maioria as vertiginosas projeções de riqueza para eles.

Por que instituições financeiras como o Bank of America estão tão interessadas nesse fenômeno? Porque essa transição de riqueza promete remodelar profundamente as economias globais. A geração Z, moldada por suas experiências atuais, pode adotar comportamentos de consumo radicalmente diferentes.

Acostumada a preços altos e, talvez, tendo adiado ou renunciado a certos marcadores tradicionais de sucesso (como comprar um imóvel cedo ou formar uma família), essa geração se voltou para outras formas de gastos: experiências, viagens, compras on-line, bem-estar pessoal, pequenos luxos. Tendo internalizado um certo nível de custo de vida, a chegada repentina da afluência financeira poderia liberar um poder de consumo considerável em uma nova direção.

Os especialistas preveem que a geração Z será “uma das gerações mais perturbadoras para as economias, os mercados e os sistemas sociais”. Espera-se que eles redefinam o que significa ser um consumidor. Em suma, embora lutem para sobreviver hoje, esses jovens estão prontos para se tornar uma grande força econômica com um potencial transformador sem precedentes.

O paradoxo atual pode ser apenas a calmaria que antecede a tempestade de uma mudança econômica histórica.

Fonte: IGN Brasil