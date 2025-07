Gerente do tráfico é preso no Alvorada por repassar drogas a mototaxistas em Manaus

MANAUS – Policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, na noite de quinta-feira, (24/07), Gabriel Santos de Souza, acusado de atuar como gerente de um ponto de distribuição de drogas no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital. Segundo as investigações, ele era o responsável por repassar grandes quantidades de drogas a mototaxistas, que realizavam a entrega do material ilícito pela cidade.





A prisão ocorreu após um trabalho de campana realizado pelos investigadores, que observaram a chegada de um mototaxista em frente à residência de Gabriel. No momento da abordagem, os policiais flagraram o suspeito com aproximadamente 2,5 kg de maconha e uma balança de precisão.

Durante o interrogatório, Gabriel confessou que, somente naquele dia, já havia repassado cerca de 50 kg do mesmo entorpecente. Ele revelou ainda que os mototaxistas escondiam a droga em bags de entrega para facilitar a circulação sem levantar suspeitas.

De acordo com a Polícia Civil, Gabriel já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime em 2021 e atualmente respondia ao processo em liberdade. Agora, ele foi novamente autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Por Correio da Amazônia