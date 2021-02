Gestantes de alto risco poderão ser atendidas em hospitais da rede privada

Gestantes de alto risco poderão ser internadas em Hospitais da Rede Privada, em caso de falta de leitos nas unidades hospitalares da Rede Pública, sendo as despesas custeadas pelo Poder Público. A proposta foi apresentada, nessa quarta-feira (24), pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV).

O chefe do Legislativo lembra que com a pandemia de Covid-19 e o elevado número de internações e mortes, os leitos destinados à internação de gestantes têm sido ocupados quase que em sua totalidade. Portanto, criar alternativas que garantam o atendimento especializado às mães e bebês é essencial para evitar a morte de ambos.

Segundo um estudo, publicado no periódico científico Mayo Clinic Proceedings, as mudanças fisiológicas em mulheres grávidas abrem a porta para impactos advindos do vírus, incluindo parto prematuro e pré-eclâmpsia, bem como taxas mais elevadas de parto cesáreo.

Outro estudo realizado pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos após analisar a maior amostra de pacientes até o momento: 400.000 mulheres sintomáticas com Covid-19, 23.400 delas grávidas, reafirma que em caso de infecção pelo coronavírus, as gestantes têm mais risco que as não grávidas de serem levadas a UTI, precisar de ventilação mecânica ou, inclusive, de morrer.

Para os pesquisadores, os resultados apontam a necessidade de protocolos de tratamento específicos para grávidas infectadas pelo novo coronavírus, daí a necessidade, segundo o Presidente Roberto, do Estado garantir o atendimento a esse público-alvo.