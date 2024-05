Gigante dos mares atraca em Rio Grande para auxiliar vítimas das enchentes

O gigante dos mares, o aeródromo multipropósito Atlântico, ostentando o título de maior navio de guerra da América Latina, atracou neste sábado (11) na cidade de Rio Grande, no extremo sul gaúcho, em uma missão de apoio crucial às vítimas das devastadoras enchentes que assolaram o estado.





Carregando consigo mais de 150 toneladas de doações, este colossal navio trouxe um contingente de 1.350 militares, além de recursos essenciais para enfrentar a crise. Entre esses recursos estão 14 toneladas de suprimentos, duas estações para tratamento de água potável, três helicópteros, 35 veículos automotores e 24 embarcações de médio e pequeno porte.

Enquanto isso, a preocupação com os níveis alarmantes da Laguna dos Patos, receptor natural das águas dos rios gaúchos, cresce a cada momento. Atualmente, o nível da lagoa está 1,41 metro acima do normal, segundo dados da Universidade Federal do Rio Grande. Cerca de 400 pessoas já precisaram deixar suas residências e buscar refúgio em abrigos na cidade.

A chegada do navio Atlântico é aguardada com grande expectativa, especialmente porque Rio Grande está localizada precisamente no ponto onde as águas da Laguna dos Patos encontram o Oceano Atlântico através do Canal da Barra. Há temores de que ventos desfavoráveis possam represar as águas, agravando ainda mais a situação nas áreas ribeirinhas.

Enquanto isso, o centro histórico de Rio Grande já mostra os sinais evidentes da inundação, com ruas e praças submersas. Espera-se que o apoio fornecido pelo navio e sua tripulação seja um alento para as vítimas e contribua significativamente para mitigar os danos causados pela catástrofe das cheias.

