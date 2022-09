Goiás e Flamengo entram em campo neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro

Goiás e Flamengo se enfrentam neste domingo em duelo que encerra a 26ª rodada do Brasileirão. A partida será no estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 19h (de Brasília).

Com três vitórias consecutivas, sobre Atlético-MG, Atlético-GO e Santos, o Goiás vive seu melhor momento na competição.

Invicto há 17 jogos, o Flamengo perdeu duas posições com as vitórias de Fluminense e Internacional de Porto Alegre no sábado. Em grande momento na temporada, o time recupera a segunda colocação em caso de vitória sobre o Goiás.

Transmissão: SporTV (todo o Brasil) e Premiere, com narração de Gustavo Villani e comentários de Ledio Carmona, Roger Flores e Fernanda Colombo.

Escalações

Goiás – técnico: Jair Ventura

Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte

Flamengo – técnico: Dorival Júnior

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Vidal e Arrascaeta (Marinho); Cebolinha e Victor Hugo.

