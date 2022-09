Golpe promete álbum de figurinhas da Copa para roubar dados

O álbum da Copa do Mundo do Catar deste ano virou alvo de criminosos em mais um golpe. Uma suposta promoção em nome da editora que publica o material anunciava a oferta aos compradores que oferecia o álbum mais 400 figurinhas com um envio imediato.

Em troca, os criminosos disponibilizam um link para que os compradores preenchessem com dados pessoais. A mensagem parabeniza os compradores e avisa: você é um dos selecionados para participar da Copa do Mundo Premiada. “Responda a este pequeno questionário, encontre o bilhete escondido e ganhe um álbum oficial da Copa do Mundo com +400 figurinhas”, diz o anúncio.

Quem avança na suposta promoção é incentivado a preencher com dados pessoais e enviar o link a outras pessoas. Os golpistas miram o aumento das vendas de figurinhas do novo álbum.

Procon notifica empresa

O Procon-SP notificou a empresa Panini Brasil Ltda. para pedir explicações sobre a comercialização de kits/combos, álbuns e figurinhas individuais referente à Copa do Mundo 2022. A empresa deverá informar se todos os produtos foram objeto de reserva ou pré-oferta, se existe a possibilidade de compra direta e entrega imediata e se os prazos de entrega nessas modalidades são diferentes.

A empresa deve informar ainda a quantidade de itens, individuais ou kits que foram comercializados até o momento e se é possível rastrear a entrega dos produtos, as ofertas veiculadas com o preço praticado para cada produto, quantos foram entregues, quantos ainda estão pendentes de entrega e o quantitativo em estoque.

R7