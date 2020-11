Governador acompanha o pagamento de indenizações de beneficiários do Prosamim

O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhou, nesta sexta-feira (27/11), o pagamento de indenizações para 62 beneficiários cadastrados no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). As famílias residiam na área do Igarapé do Quarenta, trecho entre a avenida Costa e Silva (Silves) e rua Maués, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital.

As indenizações, pagas por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), totalizam R$ 3.648.744,80, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Com o pagamento realizado hoje, o 11º de 2020, o Prosamim alcança a marca de 997 imóveis pagos no trecho do Igarapé do Quarenta, chegando a 80% da meta prevista para a área.

Indenizações – As 62 famílias atendidas nesta sexta-feira estão divididas em: 14 indenizações (valores que variam de acordo com o valor do imóvel), 40 bônus-moradia no valor de R$ 50 mil (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); três auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil (aplicada a inquilinos e cedidos atendidos pelo programa) e cinco Fundos de Comércio (espaço comercial pequeno).

Os pagamentos permitem que as famílias tenham soluções de moradia definitiva, com impacto direto na qualidade de vida dos beneficiados.

Intervenção – O projeto de infraestrutura para a região contempla uma nova via interligando o Distrito Industrial à área central da cidade através da Manaus Moderna, além de realizar obras de paisagismo, com plantio de mudas, área para prática de esportes, praças, academia ao ar livre, quadras e revitalização dos campos do Betanhão e Noroeste.

A estimativa é de que mais de 1.370 imóveis sejam retirados do leito do Igarapé do Quarenta.