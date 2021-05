Governador anuncia vacinação de profissionais da educação contra a Covid-19

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou hoje (14/05), durante live nas redes sociais oficiais do Estado, o início da vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da educação nos municípios da Região Metropolitana de Manaus a partir da segunda-feira (17/05).

A medida está em consonância com a decisão da juíza da 1ª Vara da Federal do Amazonas, Jaiza Fraxe, que determinou que a União encaminhe 40 mil doses extras de vacinas contra a Covid-19 para imunizar professores.

Com a determinação do governador, não haverá nenhum prejuízo para a imunização dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Serão utilizadas doses remanescentes que fazem parte do 21º lote enviado ao Amazonas. Essas unidades serão repostas quando a União cumprir a determinação da Justiça Federal.

Segundo o PNI, essas doses remanescentes são enviadas para suprir possíveis perdas operacionais, ocasionadas principalmente por falha no transporte e na excursão de temperatura. E, quando não são utilizadas, podem ser administradas.

Em diversas reuniões em fóruns de governadores, inclusive com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Wilson Lima defendeu a vacinação dos profissionais da educação. O governador afirmou que a vacinação amplia a segurança dos trabalhadores para o retorno às aulas presenciais.

A imunização de trabalhadores da educação contra a Covid-19 começa pelo interior por conta do retorno das aulas de forma híbrida – virtual e on-line – nos municípios. Na mesma transmissão, Wilson Lima anunciou que aulas nas redes públicas nos 61 municípios do interior reiniciam a partir da quarta-feira (19/05), conforme o novo decreto, que começa a valer na segunda-feira (17/05).

O secretário de Estado de Educação e Desporto, Luis Fabian Barbosa, destacou que as unidades de ensino foram preparadas, inclusive com a adaptação da estrutura física, para o retorno seguro das aulas.