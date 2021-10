Governador assina contrato para pavimentar 77 ruas em Iranduba

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, assinaram, nesta segunda-feira (25/10), um contrato da ordem de R$ 15 milhões para pavimentar as ruas de três bairros do município, distante 27 quilômetros de Manaus. Na próxima semana, as máquinas começam a operar.

“Esse contrato é importante para garantir a mobilidade e o direito de ir e vir do cidadão de Iranduba. São ações como essa que mudam a vida das pessoas”, destacou Wilson Lima.

Parte dos recursos – R$ 7 milhões – são oriundos do Estado, fruto de emendas parlamentares de deputados estaduais, entre eles Carlinhos Bessa, Dr. Gomes, João Luiz e Augusto Ferraz, que antes de assumir o cargo de prefeito era deputado estadual.

O projeto vai beneficiar 77 ruas dos bairros Novo Amanhecer, Morada do Sol e Graça Lopes. Além da pavimentação, haverá drenagem superficial e profunda, urbanização e sinalização.

“Todo Iranduba agradece pelo senhor estar dando essa dignidade aos nossos irandubenses”, disse o prefeito. Além de pavimentar os três bairros, lembrou o prefeito, o Governo do Amazonas está pavimentando quatro ramais do município, além da rodovia Carlos Braga.

Ainda na região, neste semestre, Wilson Lima irá entregar a pavimentação da AM-070 que liga Manaus a Manacapuru e passa por Iranduba.