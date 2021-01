Governador do Amazonas tem até hoje para decidir lockdown

A rede CNN de notícias divulgou nesta tarde (22), que, sob recomendação da Procuradoria Geral da República (PGR) o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), estuda o aumento das restrições para controle do contágio por coronavírus.

Segundo a CNN, a PGR emitiu um alerta ao governo por causa do alarmante número de mortes por Covid-19 e Wilson Lima estuda medidas mais restritivas como o fechamento de todas as fábricas do Polo Industrial, com exceção de alimentos e fármacos e também o fechamento do comércio durante todo o dia, com exceção de alimentação e farmácias.

O Canal CNN de notícias divulgou que governador do Amazonas, Wilson Lima, tem até este sábado (23) para informar se irá acatar a recomendação da Procuradoria Geral da República ou apresentar justificativas para a negativa, sobre aumentar as restrições no Estado em função da pandemia de Covid-19.

A PGR quer isolamento social mais severo no Amazonas.

Segundo a PGR, é preciso promover “o isolamento sanitário mais severo” no Amazonas, “se necessário, com aumento do período de toque de recolher”, até que haja estabilização ou redução do número de novos casos de Covid-19 a ponto de o sistema de saúde voltar a dar conta dos atendimentos.

O documento fala em uso da estratégia de “total isolamento sanitário”.

“Considerando que, diante da insuficiência de vacinas disponibilizadas até o momento, e da inexistência de medicamentos que impeçam a transmissão da doença, a estratégia de total isolamento sanitário é a que se tem mostrado mais eficaz no retardamento da velocidade de propagação da doença, com mitigação dos impactos sobre o sistema de saúde e o número de óbitos”, diz trecho do documento.

Fonte: Portal Único