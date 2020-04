Governador do RJ, Wilson Witzel é diagnosticado com coronavírus

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), testou positivo para o novo coronavírus. Ele postou um vídeo nas redes sociais falando sobre o diagnóstico nesta terça-feira (14/4).



“Quero comunicar a todos que, desde sexta-feira, não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o testo do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e, graças a Deus, estou me sentindo e bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira, mantendo as recomendações médicas”, apontou ele.

O governador ainda endossou o pedido para que a população fique em casa. “A doença não escolhe ninguém e o contágio é rapido”, destacou.

Na segunda-feira (13/4), Witzel prorrogou até o próximo dia 30 as medidas de restrição e quarentena no estado. Segundo o decreto, segue proibida a realização de eventos e de qualquer atividade com a presença de público, bem como o funcionamento de cinemas, teatros e pontos turísticos cariocas.

Também permanecem fechadas escolas públicas e privadas, creches e instituições de ensino superior. Shopping centers e academia de ginásticas também devem seguir fechados. Os demais tipos de comércio estão autorizados apenas a realizar atendimentos em domicílio, no esquema delivery.

Fonte: Correio Braziliense