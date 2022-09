Governador Wilson Lima vai levar Prato Cheio e polo da UEA para SP de Olivença

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, assumiu novos compromissos com a população de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus) na noite de ontem, 16 de setembro. O município terá um restaurante popular Prato Cheio, um polo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e ruas pavimentadas em concreto, com o Asfalta Amazonas.

Wilson caminhou pelas ruas do município e realizou uma grande carreata, antes do comício que contou com a presença da população e apoio do prefeito de São Paulo de Olivença, Gibão do Povão.

“Estou vindo aqui para fazer uma prestação de contas, mas também para assumir compromissos. Nos próximos anos a gente vai entregar a Universidade Estadual do Amazonas, a nossa UEA. A gente tem um projeto de restaurantes populares que a gente oferece comida a R$ 1 e, ano que vem, eu vou trazer um Prato Cheio para São Paulo de Olivença. A partir do ano que vem nós vamos começar o Asfalta Amazonas e colocar concreto em São Paulo de Olivença”, disse o governador.

Ao prestar contas do trabalho que sua gestão fez em São Paulo de Olivença, Wilson destacou uma série de entregas. “Sabe o que a gente estava fazendo quando estavam nos atacando, a gente estava trabalhando. Eu estava fazendo parcerias aqui com o Gibão do Povão para reformar o hospital”, disse o governador. Para a saúde da cidade, Wilson destinou R$ 23 milhões.

“A gente está entregando o maior programa de distribuição de renda que é o nosso Auxílio Estadual permanente. Enquanto eles nos atacavam eu estava pagando o maior abono Fundeb de todos os tempos, eu estava fazendo parceria para recuperar o sistema viário”, completou. Por meio do Auxílio Estadual permanente, Wilson beneficia 2.122 famílias; injetando R$ 318 mil na economia da cidade todos os meses.

A população reconhece o trabalho de Wilson no município. Maria Cristina Batalha tem 28 anos e é empreendedora. Ela quer que o trabalho do candidato do União Brasil continue. “Eu vejo que ele sempre se preocupou com o povo e acho isso muito importante. Todos que vieram só se preocupavam com o bolso deles, com dinheiro, em ganhar. Ele não, ele sempre se preocupou com o povo e principalmente com as pessoas do interior e isso eu acho muito importante e a gente não pode esquecer. Muito obrigada e volte novamente que nós somos 44”, disse.

O vigia e mototaxista Genilson Aguiar Moraes, de 39 anos, destacou o trabalho de Wilson para recuperar as ruas; somente em obras, Wilson investiu R$ 18 milhões. “Ele está fazendo muita coisa aqui no nosso município, principalmente as ruas, que acabavam com as motos. Agora está plena, não está mais acabando com o amortecedor da moto, por isso que eu voto nele. Tem um Ceti que ele inaugurou, ao invés de estarem na rua estão estudando o dia todo, os pais estão trabalhando despreocupados porque os filhos estão na sala de aula com os professores. Obrigado pelo que ele fez por São Paulo de Olivença”, disse Genilson.