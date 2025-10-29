Governadores da direita, entre eles Tarcísio de Freitas, dizem que ‘são solidários com a chacina’ no Rio de Janeiro

Por
Redação 1
-
Governador do Rio, Cláudio Castro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), no detalhe - foto: recorte/reprodução

 Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diz ter recebido telefonemas de solidariedade de governadores da direita e extrema direita do Brasil


O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou ter recebido ligações de solidariedade de outros governadores após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

Segundo Castro, manifestaram apoio os governadores: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Jorginho Mello (PL-SC), Eduardo Leite (PSD-RS), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Helder Barbalho (MDB-PA).

O operação que segundo o governador seria para reduzir a onda de violência no Rio, foi marcada pelo assassinato de médicos em plena orla da Barra da Tijuca e pela queima de dezenas de ônibus paralisando a cidade.

Breaking News

Artigo anteriorPrefeitura de Manaus avança com obras do “Plano de Verão” no Tarumã
Próximo artigoMaria do Carmo fala de operação contra o tráfico no Rio e critica omissão do Amazonas

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui