Governadores da direita, entre eles Tarcísio de Freitas, dizem que ‘são solidários com a chacina’ no Rio de Janeiro

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diz ter recebido telefonemas de solidariedade de governadores da direita e extrema direita do Brasil





O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou ter recebido ligações de solidariedade de outros governadores após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

Segundo Castro, manifestaram apoio os governadores: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Jorginho Mello (PL-SC), Eduardo Leite (PSD-RS), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Helder Barbalho (MDB-PA).

O operação que segundo o governador seria para reduzir a onda de violência no Rio, foi marcada pelo assassinato de médicos em plena orla da Barra da Tijuca e pela queima de dezenas de ônibus paralisando a cidade.

