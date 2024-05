Governo decide adiar ‘Enem dos Concursos’ em todo país

O governo federal adiou as provas do Concurso Nacional Unificado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que causaram alagamentos e destruição.





A nova data ainda não foi definida, mas a decisão foi tomada para evitar prejuízos aos candidatos afetados pela situação de emergência na região.

Cerca de 86 mil pessoas estavam inscritas para as provas no estado, parte dos 2,5 milhões de inscritos em todo o país. O governo busca uma solução para garantir que nenhum candidato seja prejudicado pela mudança.

Fonte: g1