Governo deixa atrasar três meses o salários de servidores da UPA em Tabatinga (vídeo)

Servidores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Celina Villacrez Ruiz, localizada em Tabatinga (a 1.202 quilômetros de Manaus), manifestaram contra a falta de pagamento de salários, que estão atrasados há mais de três meses.

De acordo com os trabalhadores, a categoria já procurou o governo do Amazonas, expondo a situação caótica e de necessidade que passam a categoria no município, mas até o momento não houve resposta nenhuma do executivo estadual.

Além da regularização dos pagamentos, os servidores cobram melhorias salariais e condições adequadas de trabalho.

Muitos afirmam estar sem recursos para se deslocar até a unidade, o que compromete ainda mais o atendimento à população.

Protesto em frente à UPA:

