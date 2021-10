Governo do AM está apoiando na ampliação e reorganização da rede de saúde em Parintins

O Governo do Amazonas está apoiando a Prefeitura de Parintins na ampliação de leitos do Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen e na reorganização dos serviços de saúde no município. A unidade passou a concentrar o atendimento hospitalar do SUS, após a paralisação dos atendimentos no Hospital Padre Colombo, da diocese de Parintins.

De acordo com o secretário de assistência especializada do interior da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Cassio Espírito Santo, a transição dos serviços não afeta o usuário, já que os atendimentos não deixaram de ser ofertados.

“Dentro do processo de regionalização, estamos fazendo a reorganização do Hospital Jofre Cohen, implantando mais serviços e transferindo, temporariamente, alguns serviços do Padre Colombo, enquanto essa unidade estiver sendo reformada. Para a secretaria de estado, o mais importante é que, durante essa transição, nenhum paciente deixou de ser atendido, já que a nossa maior preocupação é a continuidade do serviço e a saúde da população”, destaca.

Durante a reforma do Hospital Padre Colombo, todos os equipamentos, medicamentos e insumos, antes destinados à unidade, vão para o hospital Jofre Cohen. Os servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que atuam na unidade filantrópica, estão sendo realocados para o hospital regional.

Desde o dia 1º de outubro, uma equipe da SES-AM está no município para acompanhar e colaborar com reorganização da rede de saúde.

“Nosso trabalho é colaborar para que as mudanças ocorram dentro do que preconiza o Ministério da Saúde, garantindo oferta de serviços de qualidade para a população que terá o Hospital Jofre Cohen como referência para atendimentos materno-infantil e de urgência e emergência”, explicou enfermeira Maria Rozária Venâncio, assessora do gabinete e coordenadora da equipe da SES-AM em Parintins.

Estrutura – O hospital Jofre Cohen passa por obras de adequação do espaço para instalação de novos leitos clínicos, de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), leitos de isolamento, ampliação da rede de gases oxigênio, ar comprimido e vácuo. Nos próximos dias, o governo do Estado deverá entregar as instalações do tomógrafo e de dez leitos de UTI.

A unidade passou a receber toda a demanda materno-infantil do município e, para isso, o hospital também precisou readequar o espaço de acolhimento das grávidas em trabalho de parto, a instalação de leitos de UCI neonatal, leitos clínico e incubadoras.

Ao todo, o Hospital Jofre Cohen ganhou mais 60 novos leitos, passando de 102 leitos para 162 leitos, incluindo 46 leitos obstétricos. A readequação da unidade também utilizou espaços do auditório e almoxarifado para transformar em clínicas médicas.

Além da reordenação do hospital, o Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas (AME), localizado no Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, foi readequado para ser uma unidade de assistência para a população que precisa de atendimento de baixa e média complexidade.

Recursos – Parintins é um dos municípios que mais recebe investimentos do Governo do Amazonas para a área de Saúde. De janeiro a junho de 2021, R$ 4,7 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), para aplicação exclusiva em ações de saúde. No mesmo período, o município recebeu repasses no total de R$ 6,5 milhões em medicamentos, produtos para saúde, recursos humanos, obras, portarias, e para a ações de combate à Covid-19.