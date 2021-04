Governo do AM vai comprar produção de agricultores atingidos pela cheia

Na segunda-feira (19), a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), liderada pelo secretário Petrucio Magalhães Júnior, realizou reunião com a presidenta da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Michelle Bessa; o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Amazonas (OCB/AM), Merched Chaar; e as presidentes de cooperativas de Manacapuru, para debater assuntos a respeito do escoamento dos produtores do município.

A reunião foi pautada pelos representantes de cooperativas de Manacapuru, onde os produtores da região foram prejudicados pela enchente dos rios, afetando a produção e também o escoamento dos seus produtos.

“O governador Wilson Lima já autorizou o Sistema Sepror para socorrer esses produtores, não somente do município de Manacapuru, mas também todos aqueles afetados pela enchente dos rios, que este ano, também sofreram os efeitos da pandemia da Covid-19, prejudicando a renda do homem do campo, gerando uma perda na produção. Esta ação faz parte do programa Agro Amazonas, que visa auxiliar o produtor de todo o estado”, completou o secretário Petrucio Magalhães.

O Governo do Estado, por meio da ADS, comprará de forma emergencial a produção dos agricultores das cooperativas de Manacapuru, para que seja feito o processo de doação simultânea, através do programa “Balcão de Agronegócios”.

“A reunião realizada hoje, nos mostrou que o Governo está trabalhando para ajudar o produtor rural, mesmo vivendo dentro da pandemia, e agora com as enchentes, ter esse olhar para nós produtores, se mostra um alento para continuar produzindo”, disse a presidenta da Cooperativa da Agricultura Familiar dos Produtores de Frutas da Amazônia (CoopFama), Núbia Santos.

O presidente da OCB/AM, Merched Chaar, se mostrou contente com a ajuda realizada pela Sepror. “Gostaria de agradecer a Sepror e a ADS, com esse alento ao nosso produtor, pois essa ajuda vem no momento certo, onde conseguiremos vender o nosso produto e não ocorrer um prejuízo maior dentro dessa crise já vivenciada”, explicou Merched Chaar.