Governo do Amazonas desmente fake news sobre fechamento de supermercados

Alguns supermercados de Manaus amanheceram lotados na manhã desta sexta feira (23) devido a divulgação de um ‘áudio’ nas redes sociais afirmando que aconteceria um desabastecimento de itens essenciais, como alimentos. No entanto, isso não procede.

“No Amazonas, não haverá desabastecimento e nem fechamento dos supermercados. Portanto, a população não precisa superlotar os estabelecimentos”, disse nota enviada pela Secretaria de Comunicação do Governo.

A lotação nos supermercados causa aglomeração e, por conseguinte, torna mais fácil o contágio pelo coronavírus, continuou a nota.

NOTA OFICIAL DO GOVERNO

O Governo do Amazonas esclarece que não há nenhuma decisão sobre fechamento de supermercados na cidade de Manaus. E reitera o pedido para que a população mantenha o distanciamento social e não acredite em notícias falsas (fake news), disseminadas por meio de redes sociais de forma irresponsável e que têm servido apenas para gerar aglomerações nesses estabelecimentos.

Quaisquer novas medidas restritivas sairão de discussões realizadas no âmbito do Comitê de Resposta Rápida – Enfrentamento Covid-19 do Amazonas e comunicadas pelos canais oficiais do Governo do Estado.