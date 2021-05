Governo do Amazonas e Parceiros Brilhantes entregam cestas básicas em Manacapuru

Em ação humanitária de enfrentamento aos efeitos socioeconômicos da cheia histórica, o Governo do Amazonas, o projeto social Parceiros Brilhantes e a Associação Samaúma realizaram a entrega de 200 cestas básicas, além de água potável e materiais de higiene e limpeza, em áreas alagadas na sede de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). A atividade desta terça-feira (18/05), é uma determinação do governador Wilson Lima e foi liderada pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).

Segundo a secretária Alessandra Campêlo, a ação foi realizada pelo governo e prefeitura, por meio das secretarias da área social (Seas e Semas) e Defesa Civil estadual e municipal. O objetivo é minimizar os impactos da enchente junto à população mais vulnerável. Essa foi a primeira ação do Governo do Estado com os Parceiros Brilhantes, instituição que também vai contemplar os municípios de Itacoatiara, Iranduba e Lábrea.

Recursos – A secretária da Seas destacou a união de esforços do Executivo e do Legislativo, no sentido de trabalhar em conjunto para garantir a segurança alimentar e nutricional, diante dos quadros de pandemia e cheia histórica. Alessandra informou que já está em tramitação uma emenda indicada pelo deputado federal Marcelo Ramos, no valor de R$ 600 mil, para compra de cestas básicas, a serem distribuídas à população afetada pela enchente nos diversos municípios do estado.

Gratidão – No bairro da Correnteza, a dona de casa Valdimira Vasconcelos é uma das centenas de pessoas afetadas pela cheia. Ela recebeu uma cesta básica durante a ação. “Agradeço muito a Deus por vocês terem se lembrado da gente. Nossa situação não é boa, pois muita gente na minha rua está com dificuldade de acesso, pois não tem ponte e nem tábua para construir”, disse.

A água do rio Solimões também tomou conta da residência da autônoma Mariluce de Souza, moradora da Correnteza. “Temos dificuldade em tudo aqui, a gente está sobrevivendo porque a minha mãe é aposentada. Agradeço muito a Deus por terem trazido cestas básicas, porque vai ajudar muito”, afirmou.