Governo do Estado já entregou 94.990 doses da vacina AstraZeneca para o interior

Mais de 94 mil doses da vacina AstraZeneca foram entregues a 41 municípios do total de 62 cidades amazonenses, desde a última segunda-feira (25/01) até esta quinta-feira (28/01), pelo Governo do Amazonas. A ação de armazenamento e entrega das doses está sendo realizada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS – AM), garantindo o fornecimento para que as cidades do interior possam dar sequência ao processo de imunização.

Segundo Ângela Desirré Carepa, da Gerência de Investigação de Doenças Transmissíveis da FVS, a entrega das doses aos municípios tem seguido rigorosos critérios para garantir a segurança dos profissionais da própria fundação e dos representantes das prefeituras, que estão fazendo a retirada do imunizante na sede da Fundação.

Durante esta quinta-feira, a Prefeitura de Manaus fez a retirada de 50.400 doses destinadas à capital nessa nova remessa, exclusivamente para a vacinação de idosos na capital. O secretário William Dias, chefe da Casa Militar da Prefeitura, destacou que o imunizante receberia a escolta adequada conforme as recomendações repassadas pela FVS.

Parceria entre as esferas – O prefeito de Novo Airão, Frederico Junior, que fez as retiradas das doses destinadas ao município, destaca que a parceria entre o Governo do Amazonas e as prefeituras dos municípios é fundamental para garantir a imunização dos moradores que estão fora da região metropolitana.

“Eu agradeço ao Governo do Amazonas, ao governador Wilson Lima, que tem se esforçado muito para fazer essa distribuição. Eu estou muito feliz, a esperança de dias melhores realmente chegou no nosso estado e chegou no interior do Amazonas. Na aplicação, seguiremos o que é recomendado pela FVS e pelo Ministério da Saúde”, enfatizou o prefeito.

Distribuição de doses por municípios – Dia 28/01

Autazes – 1.500

Barcelos – 660

Caapiranga – 350

Careiro – 1.060

Careiro da Várzea – 1.010

Fonte Boa – 580

Japurá – 70

Jutaí – 500

Manaus – 50.400

Manaquiri – 700

Nova Olinda do Norte – 950

Novo Airão – 550

Novo Aripuanã – 790

Santa Izabel do Rio Negro – 640

Silves – 320

Tefé – 2.350

Urucurituba – 710

Total: 63.140