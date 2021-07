Governo doa 7,2 toneladas de alimentos para entidades socioassistenciais de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em conjunto com o Ministério da Cidadania (MC), realizou nesta quinta-feira (01/07) a entrega de alimentos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade compra com doação simultânea, para dez entidades socioassistenciais da capital.

A entrega ocorreu no estacionamento da Sepror, no bairro Japiim, sendo doadas 7,2 toneladas de alimentos comprados diretamente de dois agricultores que residem em Manaus. O valor do recurso foi de aproximadamente R$ 13.500 utilizado para aquisição dos alimentos.

As frutas doadas para as entidades foram abacaxi e limão, que vão complementar a alimentação das pessoas atendidas pelas entidades, beneficiando 5.580 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para Wilson Queiroz, responsável pelo recolhimento de doações do Abrigo Moacir Alves, os alimentos recebidos são de grande benefício para que possam atender as crianças da Entidade.

Acesso à Alimentação – O Programa de Aquisição de Alimentos é uma ação do Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, estados e municípios, que promovem o acesso à alimentação e o incentivo à produção local de produtos agropecuários da agricultura familiar.

Mediante a aquisição desses produtos, os governos atendem às necessidades alimentares das pessoas que se encontram em risco de vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança alimentar e nutricional, cadastradas nos programas locais.