Governo e Prefeitura divulgam postos de vacinação que funcionarão 32 horas seguidas

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus anunciaram os postos de vacinação contra a Covid-19 que funcionarão em regime de plantão neste final de semana, para a imunização de toda a população a partir de 40 anos na capital.

Além dos pontos tradicionais de vacinação, três novos endereços serão disponibilizados ao público-alvo da campanha, com funcionamento durante 32 horas ininterruptas, das 9h de sábado (12/06) às 17h de domingo (13/06). São eles: Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques; Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho– Sambódromo de Manaus; e Arena da Amazônia (confira lista completa abaixo).

A ação contará, ao todo, com 64 locais de vacinação distribuídos pela capital, incluindo 48 unidades de saúde e escolas, com funcionamento das 9h às 17h. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que a Polícia Militar estará com efetivo e viaturas para garantir a segurança nos locais de vacinação.

A mobilização para a vacinação desta faixa etária iniciou após o anúncio feito pelo governador Wilson Lima, ainda na noite de quarta-feira (09/06), da disponibilização de doses de imunizantes contra a Covid-19, direcionados a este público.

Planejamento – Conforme o planejamento do Estado e da Prefeitura, no sábado, será vacinada a população de 45 a 51 anos; e, no domingo, a faixa etária de 40 a 44 anos. Para receber o imunizante, as pessoas devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia), demonstrando que residem em Manaus.

A orientação para o público, segundo a Secretaria de Saúde da capital, é que faça o cadastro na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para agilizar o atendimento nos pontos de vacinação. Para isso, basta acessar o sistema, escolher a opção “Cadastro do Cidadão” e informar os dados solicitados.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Postos em regime 24 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalos

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Arena da Amazônia

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista – Unip (somente no sábado, 12/06)

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

Parque Municipal do Idoso (somente no domingo, 13/06)

R. Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

Clube do Trabalhador do SESI

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Salas de Vacina

Das 8h às 17h

48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid