Governo Federal reforça estratégias para ampliar vacinação e reduzir filas no SUS

Em reunião com o presidente Lula nesta terça-feira (29), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou duas prioridades para o SUS: ampliar a cobertura vacinal e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Para isso, o governo estuda ampliar parcerias com hospitais privados e planos de saúde.





Padilha ressaltou ainda os avanços na vacinação escolar, que alcançou mais de 110 mil instituições, o maior número desde 2007. A cobertura da vacina contra HPV já ultrapassou 80% entre meninas.

O ministro anunciou o retorno do “Dia D” nacional de vacinação, marcado para 10 de maio, com foco na gripe. A ação marca a retomada das grandes mobilizações interrompidas em gestões anteriores.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República