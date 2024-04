Governo inaugura PACs em Tabatinga e Careiro, ampliando atendimento para 11 municípios

Para garantir o acesso da população aos serviços básicos de cidadania, o Governo do Amazonas abriu duas novas unidades móveis de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) no interior. Os municípios de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital) e Careiro (localizado a 88 quilômetros de Manaus) agora contam com estruturas modernas para atender o público.





Com as entregas, o governador Wilson Lima ampliou para 23 o número de unidades de PACs no Amazonas, desde 2019. Ao todo, foram 11 estruturas entregues nas duas gestões. Desse total, oito são unidades móveis divididas entre a capital e interior e três são unidades fixas instaladas no Studio 5, em Manaus, e nos municípios de Presidente Figueiredo e Tefé (distantes 117 e 523 quilômetros da capital, respectivamente).

Em 2019, eram 12 unidades operando, sendo somente quatro no interior. Em Tabatinga, o governador destacou a importância das entregas para a população. “Nós inauguramos mais um PAC móvel e ele é importante para o cidadão, pois oferta a emissão de carteira de identidade e outros documentos e serviços que estarão agregados ali. Isso é importante para levar cidadania para as pessoas”, disse Wilson Lima.

Jussara Pedrosa, secretária titular da Sejusc, enfatizou que as inaugurações seguem a determinação do Governo do Estado em levar mais serviços para a população.

“Estamos entregando mais uma unidade do PAC, o Pronto Atendimento ao Cidadão, no município de Careiro Castanho. A ideia é trazer mais cidadania, seguindo a determinação do governador Wilson Lima. Teremos vários serviços aqui, como Carteira de Identidade Nacional, créditos da Afeam, Ciptea, cadastro de currículo pela Setemp, tudo para atender a população local”, frisou a secretária.

Interior

Com a ampliação dos serviços para os municípios do interior quem ganha é a população. Cada unidade permite até 12 postos de atendimento simultâneos.

Em Tabatinga, a mãe atípica Bruna Feitosa, aproveitou a oportunidade para solicitar a Carteira de Identificação do Transtorno do Espectro Autista (CipTEA) para o filho Samuel, de 11 anos. Ela comenta que com a carteirinha, poderá garantir o acesso prioritário para o filho.

“Vai ajudar muito na questão do meu filho de prioridade, porque tem muita gente preconceituosa ainda com as pessoas que são deficientes e o autista não tem aparência, mas a carteira vai ajudar muito, tanto eu como ele na questão da sociedade, para socializar com a sociedade”, declarou a mãe.

Ampliação

Tabatinga e Careiro agora integram a lista de 11 municípios que dispõem de PAC funcionando para a população. Ao todo, serão 12 cidades a contar com a estrutura ainda em 2024, com a abertura de uma unidade no município de Boca do Acre, localizado na calha do Purus. O espaço está sendo preparado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e deixou de operar na capital para reforçar os serviços no município.

Os municípios com PACs são:

Parintins

· Itacoatiara

· Manacapuru

· Iranduba

· Tefé

· Presidente Figueiredo

· Humaitá

· Maués

· Rio Preto da Eva

· Tabatinga

· Careiro

· Boca do Acre (aguardando início da operação)