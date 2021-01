Governo prorroga decreto de restrições de combate à covid-19 até dia 31

O Comitê de Enfrentamento da Covid-19, do Governo do Amazonas, aprovou a prorrogação do Decreto nº 43.234, de 23 de dezembro de 2020, que se encerraria neste domingo (17). Com a medida, segue suspenso o funcionamento das atividades econômicas não essenciais até o dia 31 de janeiro, bem como permanece a restrição de circulação de pessoas em todos os municípios do Amazonas, entre 19h e 6h.

A decisão determina, ainda, que os horários de funcionamento das atividades devem obedecer a restrição provisória da circulação de pessoas em todos os municípios do Amazonas, das 19h às 6h, conforme disposto no Decreto n.º 43.282, de 14 de janeiro de 2021.

Também está mantida a suspensão dos serviços de transporte fluvial e rodoviário em todo o Amazonas, mantendo apenas o transporte de cargas. Academias e marinas também continuam proibidas de abrir.

Os shopping centers funcionarão exclusivamente como pontos de coleta de compras eletrônicas em seus estacionamentos, em formato de guichês, nunca superiores a dois metros quadrados de área, para que funcionem em regime drive-thru.