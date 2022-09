Grave acidente deixa 6 pessoas feridas na avenida Efigênio Sales

Neste domingo (11), um grave acidente entre dois carros de passeio foi registrado na avenida Efigênio Sales, sentido Coroado, na zona centro-sul. Cerca de seis pessoas ficaram feridas.

De acordo com informação de testemunhas, um dos carros envolvidos perdeu o controle em uma curva, bateu em uma árvore no canteiro central e atingiu outro veículo.

Conforme vídeos divulgas nas redes sociais populares chegaram para socorrer as vítimas no meio da pista. Equipe do Samu foi acionada e encaminhou as vítimas para hospitais próximos. A avenida onde aconteceu o acidente ficou congestionada.

Grave acidente na avenida Efigênio Sales em Manaus pic.twitter.com/H7N7w4GL9m — AM POST (@portalampost) September 11, 2022

Fonte: AM Post