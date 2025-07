Grave colisão entre ônibus e carro deixa motorista ferido no Lírio do Vale

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (28), no cruzamento da Rua 21 com a Rua 23, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus. A colisão envolveu um ônibus do transporte coletivo e um veículo modelo Fiat Toro.





De acordo com testemunhas, a batida ocorreu no momento em que os dois veículos trafegavam em sentidos opostos e se cruzaram na esquina das vias. O impacto foi tão forte que a parte dianteira da Toro ficou completamente destruída, e o ônibus ficou parcialmente em cima do veículo.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista da caminhonete teve apenas ferimentos leves e foi atendido ainda no local. Ele passa bem e não corre risco de morte.

VEJA VÍDEO:

Por Correio da Amazônia